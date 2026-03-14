Spider-Noir | Cage e il trauma di Gwen

Il 27 maggio 2026, Prime Video lancerà la serie Spider-Noir, che presenta Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly. La produzione porta sullo schermo una versione alternativa dell’universo del ragnetto, coinvolgendo personaggi e storie mai viste prima in questa forma. La serie si concentra sulle avventure di Spider-Noir e introduce nuovi elementi nel genere.

Il 27 maggio 2026 sarà la data di lancio su Prime Video per la serie Spider-Noir, un progetto che ridefinisce l’universo del ragnetto con Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly. La produzione, curata da Sony Pictures Television, proporrà agli spettatori una narrazione ambientata nella New York degli anni Trenta, dove il protagonista si presenta come un investigatore privato stanco e cinico. La trama ruota attorno a una perdita tragica che segna l’anima del personaggio, portando a ipotizzare che la morte di Gwen Stacy sia già avvenuta prima degli eventi narrati. L’opera si distingue per un approccio visivo unico, offrendo la possibilità di visione sia in colore che in bianco e nero autentico, permettendo al pubblico di scegliere l’estetica preferita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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