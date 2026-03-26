Andrea Pisani ha rivolto un commento rivolto a Raoul Bova, affermando di preferire le coetanee rispetto alle attuali partner dell’attore. Il video che mostra questa dichiarazione è stato pubblicato online, suscitando attenzione tra gli utenti. La frase arriva a diversi mesi dal fatto che Beatrice Arnera abbia interagito con Pisani, senza che vi siano ulteriori sviluppi pubblici sulla vicenda.

Sono passati mesi ma sembra che Andrea Pisani non abbia superato il fatto che Beatrice Arnera lo abbia lasciato e stia ora con Raoul Bova, così ieri a Le Iene gli ha rivolto un altro dissing Andrea Pisaniieri è stato ospite aLe Ieneper presentare il filmCena di classedove recita con la sua exBeatrice Arnera, questo è stato l’ultimo film che hanno fatto insieme prima di lasciarsi definitivamente, sebbene in quel momento fossero già in crisi. Adessolei si frequenta in maniera stabile con Raoul Bovae Pisani già in precedenza aveva mostrato un certo fastidio per questa cosa, pubblicando un altro dissing. InfattiPisani aveva detto ad ottobre scorso: “Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea Pisani, dissing a Raoul Bova: “A differenza sua mi piacciono le coetanee” | VIDEO

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