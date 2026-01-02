Perseguitata da messaggi di odio minacce e inviti al suicidio dopo la separazione con Andrea Pisani | Beatrice Annera furiosa difende la storia con Raoul Bova

Dopo la separazione da Andrea Pisani, Beatrice Annera ha ricevuto numerosi messaggi di odio e insulti, tra cui minacce e commenti offensivi. In risposta, la donna ha deciso di difendere la propria verità e di parlare pubblicamente della situazione, evidenziando le difficoltà affrontate. La vicenda mette in luce le conseguenze di comportamenti aggressivi e il bisogno di rispetto e tutela nelle relazioni pubbliche.

"Put*ana traditrice, dovresti morire", "Ma vai a cagare scema", "Fai schifo traditrice", "Donna squallida". "Fai schifo cancellati dai social". E poi ancora "Fai veramente schifo come attrice ma soprattutto come persona", "Dovresti vergognarti, ma tanto la ruota gira". È questo il campionario di insulti di cui è stata oggetto Beatrice Arnera, l'attrice e comica finita al centro del gossip dopo la fine della sua storia d'amore con il collega Andrea Pisani e l'inizio della relazione con Raoul Bova. Proprio le paparazzate con quest'ultimo, pubblicate l'estate scorsa, hanno innescato rumors e indiscrezioni ingigantite dai social e poi letteralmente esplose a metà novembre, dopo che l'ex compagno (e papà di sua figlia) ha raccontato la sua versione dei fatti al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli.

Beatrice Arnera: “Perseguitata da insulti e minacce per la mia relazione con Bova. Pisani ha raccontato inesattezze” - Beatrice Arnera mostra su Instagram gli insulti e inviti al suicidio che riceve da quando ha iniziato a frequentare Raoul Bova, "da quando il padre ... fanpage.it

Beatrice Arnera e lo sfogo social contro il suo ex Andrea Pisani e Gianluca Gazzoli: “Perseguitata da messaggi di odio e inviti al suicidi0' - E' uno sfogo durissimo quello pubblicato pochi minuti fa da Beatrice Arnera sul suo profilo ufficiale su Instagram. isaechia.it

