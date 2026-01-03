Messaggi d' odio e inviti al suicidio | lo sfogo di Beatrice Arnera ex di Andrea Pisani che frequenta Raoul Bova
Beatrice Arnera, ex di Andrea Pisani e attualmente legata a Raoul Bova, ha condiviso il suo pensiero riguardo alle difficoltà nelle relazioni personali. In un intervento sobrio, ha spiegato di preferire il silenzio piuttosto che ricorrere a pubbliche esternazioni, sottolineando l’importanza di rispettare la privacy in momenti delicati. La sua testimonianza invita a riflettere sulla delicatezza delle emozioni e sulla necessità di un approccio rispettoso e discreto.
"Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea (Pisani, ndr)". Beatrice Arnera, a metà novembre, aveva replicato con questo messaggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
