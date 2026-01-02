Binaghi dice perché Sinner è molto diverso da Tomba Pantani e Valentino Rossi | Lui è l'opposto

Binaghi analizza le caratteristiche di Jannik Sinner, evidenziando le differenze rispetto a grandi campioni italiani come Tomba, Pantani e Valentino Rossi. Il presidente della FITP sottolinea come Sinner si distingua per un approccio e uno stile unici, rappresentando un esempio di diversità nel panorama sportivo nazionale. Questa riflessione offre una prospettiva sulle peculiarità e sui punti di forza di uno dei talenti emergenti del tennis italiano.

Binaghi esclusivo: "È facile difendere Sinner. Siamo avanti al calcio per risultati, presto..." - Il presidente della Federtennis e Padel si gode il momento d'oro: "Va tenuta viva la magia.

Binaghi esclusivo: "È facile difendere Sinner. Siamo avanti al calcio per risultati, presto..." - Il presidente della Federtennis e Padel si gode il momento d'oro: "Va tenuta viva la magia.

Obiettivi futuri, bilancio del 2025 e il tema Sinner: Angelo Binaghi è carico! "È facile difenderlo per quel che fa in campo e per quel che dice fuori. È un italiano anomalo, specie rispetto ai campioni dello sport, nella maggior parte istrioni e vivaci.

