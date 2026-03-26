Un insegnante ha commentato la crescente violenza giovanile, citando un episodio in cui un alunno di 13 anni ha ferito un docente di francese. Ha osservato che molti ragazzi, crescendo, accumulano delusioni e rancori che spesso esprimono attraverso atti violenti. Secondo questa prospettiva, la società stessa trasmette un modello in cui la prepotenza viene percepita come un modo di comunicare.

«Sarebbe bello vivere in una società che creda veramente negli insegnanti, non solo formalmente, non solo quando fa comodo», osserva il docente pordenonese «Come l'alunno 13enne che ha accoltellato la sua insegnante di francese ce ne sono migliaia. Sono tutti ragazzi che nella loro crescono covando delusioni e rancori che non sanno affrontare se non attraverso la violenza che del resto è il linguaggio che imparano dalla società dove la prepotenza ha la meglio sul diritto e dove la violenza impone la ragione del più forte». Andrea Maggi oggi, giovedì 26 marzo, il giorno dopo il caso del ragazzino che a 13 anni in terza media ha accoltellato a scuola la sua professoressa di francese, sui suoi canali social invita a riflettere con calma su ciò di cui abbiamo bisogno per combattere la violenza giovanile. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Andrea Maggi, cosa servirebbe agli insegnanti per contrastare la violenza giovanile (e non solo)

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