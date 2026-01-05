Quel che funziona nella scuola di oggi è grazie agli insegnanti che lavorano ogni giorno | Andrea Maggi

Andrea Maggi, insegnante di italiano ed educazione civica, riflette sulla scuola italiana contemporanea. In un’intervista a Gente, Maggi sottolinea come il successo del sistema scolastico dipenda dall’impegno quotidiano degli insegnanti. La sua analisi offre uno sguardo attento alle sfide e alle potenzialità dell’educazione in Italia, evidenziando il ruolo fondamentale degli insegnanti nel garantire un percorso formativo di qualità.

Andrea Maggi, insegnante di italiano ed educazione civica, noto per la sua partecipazione al programma Il Collegio, ha raccontato in un’intervista a Gente la sua visione della scuola italiana attuale. Un contesto che, a suo dire, ha preso congedo da molte rigidità del passato, non senza contraddizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

