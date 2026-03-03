Il Comune di Udine ha deciso di aumentare le risorse destinate ai buoni scuola e ai buoni libro per l’anno scolastico 20262027. La misura mira a sostenere le famiglie con un incremento dei finanziamenti destinati all’istruzione. L’amministrazione ha comunicato che l’intervento riguarda specificamente il rafforzamento del sostegno economico per l’acquisto di materiali scolastici.

Il Comune di Udine rafforza il proprio impegno sul fronte dell’istruzione e aumenta le risorse destinate ai buoni scuola e ai buoni libro per l’anno scolastico 20262027. La Giunta comunale ha approvato un incremento degli importi dei singoli contributi, adeguandoli al caro vita che negli ultimi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

La Spagna aumenta il salario minimo “per aiutare giovani e donne”: quanto vale oraIl governo spagnolo ha approvato un aumento del salario minimo del 3,1%, portando l'importo a 1.

Aumenta il pedaggio dell'autostrada: ecco di quanto"La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello...

Aggiornamenti e notizie su Più soldi per scuola e libri: il Comune...

Temi più discussi: Più soldi per scuola e libri: il Comune aumenta i buoni, ecco quanto vale il sostegno; Tre bus elettrici per il trasporto pubblico acquistati dal Comune di Livorno e gestiti da Autolinee toscane; SANREMO COME LE OLIMPIADI, TROPPE AZIENDE INQUINANTI TRA GLI SPONSOR. GREENPEACE: RAI, MINISTERI E IL COMUNE SI RIFIUTANO DI COMUNICARE QUANTI SOLDI PRENDE IL FESTIVAL DA AZIENDE RESPONSABILI DELLA CRISI C; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up.

Morbegno, la città che cambia. Più soldi per scuola e territorioIl bilancio previsionale 2026 dice di una Morbegno che cresce, con investimenti un po’ in tutti i settori, per proiettarsi in maniera vincente nel futuro. Tanti gli ambiti in cui intende intervenite l ... ilgiorno.it

Scuole: Corridoni, Perti e Foscolo danno numeri (e sono più che buoni)La chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 arriva in un momento politicamente delicato per l’Istituto comprensivo Como Borgovico. Negli ultimi mesi il confronto con l’amministrazione ... quicomo.it

In paese manca l'alimentari, il Comune ti dà il locale gratis e non paghi tasse per tre anni: ecco dove Il Comune raccoglierà le manifestazioni di interesse, poi arriverà il bando - facebook.com facebook

Cantieri della Metro, confronto in Comune: “Riaperture e tutele per i lavoratori” x.com