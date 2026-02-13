Rottamazione quinquies Morra Anci Campania | I contribuenti virtuosi non devono essere penalizzati

Francesco Morra, presidente di Anci Campania, denuncia che i cittadini che pagano regolarmente le tasse rischiano di essere penalizzati dalla nuova rottamazione quinquies approvata con la legge di bilancio 2026. Morra sottolinea che molte aziende e privati che rispettano gli obblighi fiscali si troveranno a dover affrontare difficoltà maggiori a causa delle nuove norme. A Napoli, alcuni contribuenti hanno già segnalato ritardi nelle procedure di definizione dei debiti, creando tensioni tra chi ha sempre rispettato le scadenze.

Francesco Morra, presidente Anci Campania, lancia l'allarme sul nuovo piano di definizione agevolata dei debiti fiscali previsto dalla legge di bilancio 2026. Secondo Morra, la misura, pur mirata a rendere più sostenibile il pagamento dei carichi fiscali, presenta distorsioni che potrebbero compromettere servizi pubblici essenziali e l'equità fiscale. La novità della rottamazione quinquies. La rottamazione quinquies consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione versando soltanto il capitale, con pagamento in unica soluzione o in 54 rate bimestrali distribuite su nove anni. L'obiettivo dichiarato è facilitare l'adempimento nel tempo.