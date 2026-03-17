Chi è Qalibaf l' uomo pronto a prendere il posto di Larijani

Mohammad Bagher Qalibaf è considerato un potenziale candidato a sostituire Larijani nei ruoli decisionali dell’Iran. La sua possibile salita ai vertici politici potrebbe cambiare significativamente la distribuzione del potere nel paese. Attualmente, Qalibaf è una figura di rilievo nel panorama politico iraniano, con un ruolo chiave in alcuni settori di governo.

La possibile ascesa di Mohammad Bagher Qalibaf ai vertici decisionali iraniani segnerebbe una trasformazione profonda dell’equilibrio interno della Repubblica islamica. Dopo la notizia — confermata finora solo da fonti israeliane — dell’uccisione di Ali Larijani, figura centrale nella gestione politica e strategica del Paese, diversi analisti internazionali parlano di una svolta verso un sistema più militarizzato. Secondo Ali Vaez dell’International Crisis Group, la scomparsa di Larijani priverebbe Teheran di uno degli ultimi dirigenti capaci di bilanciare sicurezza e politica, aprendo la strada a Qalibaf, ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione e figura associata alla linea più dura del regime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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