Santanché si è dimessa | Obbedisco lascio come ha auspicato Meloni

Il ministro del Turismo ha annunciato le dimissioni, confermando di averle presentate in seguito a una richiesta della presidente del Consiglio. La decisione è stata comunicata oggi, 25 marzo 2026, e segue una serie di pressioni interne alla coalizione di governo. La ministra ha dichiarato di aver agito in conformità alle indicazioni della premier, lasciando così il suo incarico.

(Adnkronos) – Daniela Santanché, ministra del Turismo, si è dimessa. La decisione arriva oggi, 25 marzo 2026, dopo il pressing della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ieri la premier ha auspicato il passo indietro della ministra, che ha atteso 24 ore per formalizzare la decisione. Santanché stamattina si è recata nella sede del ministero per una giornata di lavoro apparentemente normale. Alle 15.05 la ministra ha lasciato il dicastero e si è infilata in macchina senza rispondere alle domande dei giornalisti. Poco dopo le 18, l'annuncio con messaggio alla premier: "Ti rassegno le mie dimissioni come hai ufficialmente auspicato. Obbedisco ma c'è amarezza". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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