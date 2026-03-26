Anche Gasparri verso l’addio senatori chiedono il cambio

Oggi si è verificato un clima teso all’interno del gruppo parlamentare al Senato di Forza Italia, con alcuni senatori che hanno avanzato richieste di cambiamento ai vertici del partito. Tra le figure coinvolte, si parla di Maurizio Gasparri, il cui ruolo sembra essere sotto discussione. La situazione si sta sviluppando nel contesto di un confronto tra i membri del gruppo.

Giornata di forte tensione per Maurizio Gasparri e Forza Italia, dove sembrerebbe propendere per un cambio ai vertici del gruppo parlamentare al Senato. Il capogruppo azzurro sarebbe infatti a un passo dalle dimissioni, dopo la raccolta firme promossa da una parte consistente dei senatori del partito per chiedere un avvicendamento alla guida del gruppo di Palazzo Madama. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbero almeno tredici — poi diventate quattordici secondo altre ricostruzioni — le firme raccolte tra i venti senatori forzisti, numeri sufficienti a determinare un cambio politico interno. Tra i firmatari figurano nomi di primo piano come Elisabetta Casellati, Paolo Zangrillo, Francesco Paolo Sisto e Alberto Barachini. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Anche Gasparri verso l’addio, senatori chiedono il cambio Articoli correlati Protesta in Fi, Gasparri verso l’addio. Lettera di 14 senatori, tra cui due ministri: «Si deve dimettere»Sono 14 su venti i senatori azzurri, tra cui i ministri Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo , firmatari di una lettera in cui chiedono la... Protesta in Fi, l’addio di Gasparri. Lettera di 14 senatori, tra cui due ministri: «Si deve dimettere»Sono 14 su venti i senatori azzurri, tra cui i ministri Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo , firmatari di una lettera in cui chiedono la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anche Gasparri Temi più discussi: Maurizio Gasparri a Sondrio: Fondamentale il sì al referendum. Poi il ricordo di Umberto Bossi; Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Centrodestra di Capitanata in lutto: addio a Paolo Croce, il ricordo di Maurizio Gasparri - FoggiaToday; Referendum e Maratona, Gasparri al Viminale: Si rimuovano blocchi stradali, voto è prevalente. Protesta in Fi, Gasparri verso l’addio. Lettera di 14 senatori, tra cui due ministri: «Si deve dimettere»Sono 14 su venti i senatori azzurri, tra cui i ministri Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, firmatari di una lettera in cui chiedono la sostituzione del capogruppo, Maurizio ... msn.com Gasparri: Clima di tensione intollerabile, c’è sconcerto. Massima vicinanza a LotitoAnche Maurizio Gasparri, parlamentare e collega di partito di Lotito, ha espresso massima solidarietà ... msn.com Il caos è arrivato inesorabile anche dentro Forza Italia, con una raccolta firme al Senato contro Gasparri che pare dovrebbe lasciare tra poche ore. È quindi più che ufficiale: per l’attuale maggioranza questa sconfitta non è solo una bocciatura politica ma la pro - facebook.com facebook