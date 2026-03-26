Anarchici morti | perquisizioni a Viterbo proibito presidio a Roma

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni tra Viterbo, Montefiascone e Soriano nel Cimino, in seguito alla comparsa di una scritta anarchica nel capoluogo laziale che rendeva omaggio a due militanti deceduti a causa di un’esplosione in un parco romano. Contestualmente, è stato vietato un presidio previsto a Roma in risposta all’episodio.

AGI - Perquisizioni tra  Viterbo,  Montefiascone  e  Soriano nel Cimino  dopo la comparsa di una  scritta anarchica  nel  capoluogo laziale  inneggiante ai due  militanti morti  per l' esplosione  di un  ordigno rudimentale  nel  Parco romano degli Acquedotti. La scritta " Sara e Sandro vivono nelle nostre lotte " con il simbolo della ' A ' cerchiata è stata tracciata con  vernice spray nera  su un muro di un  parcheggio condominiale  nel  quartiere Carmine  di  Viterbo.  Sull'episodio sono in corso verifiche da parte della  Digos, che nelle ultime ore ha effettuato  perquisizioni  nelle abitazioni di due persone considerate vicine agli  ambienti anarchici locali. 🔗 Leggi su Agi.it

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