Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni tra Viterbo, Montefiascone e Soriano nel Cimino, in seguito alla comparsa di una scritta anarchica nel capoluogo laziale che rendeva omaggio a due militanti deceduti a causa di un’esplosione in un parco romano. Contestualmente, è stato vietato un presidio previsto a Roma in risposta all’episodio.

AGI - Perquisizioni tra Viterbo, Montefiascone e Soriano nel Cimino dopo la comparsa di una scritta anarchica nel capoluogo laziale inneggiante ai due militanti morti per l' esplosione di un ordigno rudimentale nel Parco romano degli Acquedotti. La scritta " Sara e Sandro vivono nelle nostre lotte " con il simbolo della ' A ' cerchiata è stata tracciata con vernice spray nera su un muro di un parcheggio condominiale nel quartiere Carmine di Viterbo. Sull'episodio sono in corso verifiche da parte della Digos, che nelle ultime ore ha effettuato perquisizioni nelle abitazioni di due persone considerate vicine agli ambienti anarchici locali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Anarchici morti: perquisizioni a Viterbo, proibito presidio a Roma

Articoli correlati

Roma, questore vieta presidio commemorativo per anarchici mortiÈ stato firmato questa mattina il provvedimento con cui il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio...

Proseguono le “celebrazioni” degli anarchici morti a Roma: a Viterbo una scritta inquietante sul muro di un parcheggioProseguono le rivendicazioni anarchiche in ricordo di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti che sono rimasti schiacciati dal...

Una raccolta di contenuti su Anarchici morti

Temi più discussi: Anarchici morti a Roma, eseguite cinque perquisizioni: caccia a complici e obiettivo dell’attentato; Anarchici morti a Roma, perquisizioni e sequestri. Clima di tensione; Anarchici morti a Roma, le indagini e le ipotesi: cosa sappiamo; Anarchici morti, tra le ipotesi un'azione su un obiettivo vicino.

Murales per anarchici morti, scattano perquisizioni e indaginiControlli della polizia dopo la comparsa della scritta in città. Acquisiti i filmati delle telecamere per identificare i responsabili ... rainews.it

Viterbo – Scritta anarchica al Carmine, scattano perquisizioni anche a MontefiasconeLe indagini sono ancora in corso e, al momento, nessuna pista viene esclusa Viterbo – Una scritta di matrice anarchica apparsa nel quartiere Carmine ha fatto ... etrurianews.it

Anarchici morti, la Questura di Roma vieta presidio commemorativo: «In contrasto con i valori della convivenza civile e democratica» - facebook.com facebook

L’indagine sugli anarchici. Arrestato in Sicilia Giuseppe Sciacca, dell’area insurrezionalista, detto “Il bombarolo”. L’indagine è collegata all’esplosione dell’ordigno in un casale a Roma, nella quale sono morti 2 anarchici. La cronaca. x.com