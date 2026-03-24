A Viterbo un messaggio scritto su un muro di un parcheggio ripropone le rivendicazioni degli anarchici in ricordo di due militanti deceduti nel crollo di una palazzina nel Parco degli Acquedotti. I due erano coinvolti in attività legate alla preparazione di un ordigno, secondo le indagini delle autorità. Le scritte sui muri continuano a essere utilizzate come mezzo di espressione da parte di gruppi anarchici.

Proseguono le rivendicazioni anarchiche in ricordo di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti che sono rimasti schiacciati dal crollo di una palazzina nel Parco degli acquedotti mentre, secondo gli investigatori, preparavano un ordigno. In un parcheggio condominiale a Viterbo è comparsa una scritta che li ricordava entrambi: «Sara e Sandro vivono nelle nostre lotte», con tanto di “A” cerchiata. Chiaramente, l’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Al momento gli investigatori stanno indagando per ricostruire la rete di rapporti intrattenuti da Alessandro e Sara, attraverso blog, siti, forum e profili social riconducibili all’area anarchica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Proseguono le “celebrazioni” degli anarchici morti a Roma: a Viterbo una scritta inquietante sul muro di un parcheggio

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