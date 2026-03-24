Una scritta di matrice anarchica è apparsa su un muro di un condominio nel quartiere Carmine di Viterbo. La frase recita

Frase su un muro al Carmine per Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, uccisi nell'esplosione di un ordigno artificiale Una scritta di matrice anarchica è comparsa sul muro condominiale di una palazzina nel quartiere Carmine di Viterbo. La frase, ben visibile in via Vico Squarano provenendo da via San Paolo, è stata realizzata da ignoti con vernice spray nera e recita: "Sara e Sandro vivono nelle nostre lotte", accompagnata dal simbolo della A cerchiata. La scritta si riferisce a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti a Roma nell'esplosione di un ordigno artigianale che, non è escluso, stavano assemblando nel casale del Sellaretto, vicino al parco degli Acquedotti, che è crollato a causa della deflagrazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Scritta a Viterbo per i due anarchici morti a Roma: "Vivono nelle nostre lotte". Cosa li lega alla Tuscia | FOTO

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