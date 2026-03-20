Anarchici morti nell'esplosione di un casale a Roma | nella bomba un litro di fertilizzante

Nella notte, un’esplosione ha coinvolto un casale nel Parco degli Acquedotti a Roma, provocando la morte di due anarchici. L’esplosione è avvenuta a causa di un ordigno artigianale contenente un litro di fertilizzante. Le vittime erano conosciute alle forze di polizia per precedenti legati all’attivismo di matrice anarchica. Sul luogo sono intervenuti gli artificieri per le verifiche del caso.

Ordigno artigianale deflagra nella notte al Parco degli Acquedotti. Le vittime erano note all'antiterrorismo. Tra le ipotesi anche il rischio di un attentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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