Il questore ha vietato raduni e manifestazioni previste per domenica, vietando anche commemorazioni agli anarchici deceduti durante la preparazione di esplosivi. Le autorità hanno comunicato il divieto di ogni forma di incontro pubblico in risposta a questa richiesta, senza autorizzare commemorazioni o altari in loro memoria, mantenendo ferme le disposizioni di sicurezza.

Niente omaggi agli anarchici morti mentre preparavano un potente esplosivo. Arriva in mattinata la firma del provvedimento con cui il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio indetto sul web dalla galassia anarchica per la mattina di domenica 29 marzo, in Via Lemonia, a pochi passi dal casale di via delle Capannelle, dove sono morti Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano mentre fabbricavano un ordigno artigianale. Anarchici morti, il questore di Roma vieta il presidio per la commemorazione di domenica. E il messaggio arriva netto e chiaro: nessuna tolleranza per chi esalta la violenza e sfida l’ordine costituito, e fari puntati sulla sicurezza (oltre che motivi legati a esigenze investigative). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anarchici morti, lo Stato non arretra: niente altari per chi fabbrica bombe. Il questore vieta raduni (e parate) di domenica

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