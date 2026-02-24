Furti e microcriminalità | il Questore ai commercianti | Lo Stato non arretra

Il Questore ha incontrato commercianti e artigiani di Salerno per discutere dei crescenti furti che colpiscono il centro cittadino. La causa principale risiede nell’aumento dei reati di microcriminalità, che preoccupano chi gestisce negozi e attività locali. Durante l’incontro, sono state presentate proposte concrete per rafforzare le pattuglie e migliorare le misure di sicurezza. La discussione si è concentrata sulla necessità di un intervento immediato e deciso.

La città è 49ª su 106 province per criminalità nel 2024: solo dodici le domande per nuovi impianti di videosorveglianza. Imprenditori, commercianti e artigiani di Salerno hanno incontrato il Questore Giancarlo Conticchio alla Camera di Commercio per affrontare il nodo della sicurezza urbana. L'iniziativa, promossa da FeNAILP Salerno Città, ha prodotto impegni concreti e l'avvio di un canale stabile di confronto tra tessuto economico e forze dell'ordine. Al centro del dibattito, la richiesta degli operatori di una presenza più visibile delle forze dell'ordine come deterrente contro furti, vandalismi e microcriminalità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Askatasuna, l'ira di Meloni contro gli antagonisti: "Lo Stato non arretra"La tensione esplode ancora una volta a seguito delle immagini che mostrano un poliziotto circondato, picchiato e colpito con un martello dagli antagonisti.

Quando lo Stato arretra: scuole e strade tra violenza reale e sicurezza spotNegli ultimi giorni, il tema della sicurezza ha ripreso centralità nel dibattito politico, spesso associato a interventi immediati e annunci pubblicitari.

