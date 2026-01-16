Robbie Williams | è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti Britpop

ROBBIE WILLIAMS È USCITO A SORPRESA IL SUO NUOVO ALBUM BRITPOP (LINK) ROBBIE WILLIAMS è tornato a sorpresa con il suo nuovo e attesissimo album di inediti, “BRITPOP”, disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale (LINK). Il 6 febbraio, invece, uscirà “BRITPOP (Deluxe Edition)”. Nell’album, composto da 11 nuove tracce, sono contenuti i singoli “ROCKET”, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e “SPIES” dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Robbie Williams: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “Britpop” Leggi anche: Musica, nuovo album di inediti per Robbie Williams: “Britpop” Leggi anche: Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album “Britpop” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Robbie Williams, è uscito a sorpresa il nuovo album Britpop - Robbie Williams è tornato a sorpresa con il suo nuovo album di inediti, Britpop, disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale. ansa.it

