The Niro presenta il nuovo album di inediti La nascita

Da ilpescara.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 gennaio, presso lo Scumm di Pescara, sarà presentato il nuovo album di inediti di The Niro, intitolato “La nascita”. L’evento, in programma alle ore 21.30, offre l’opportunità di scoprire il lavoro più recente dell’artista, che prosegue il suo percorso musicale con nuove composizioni inedite.

Sarà presentato venerdì 9 gennaio, alle ore 21.30 allo Scumm di Pescara, il nuovo album di inediti “La nascita” a firma di The Niro. Il cantautore e polistrumentista romano ha realizzato, per l’etichetta Esordisco, 11 nuove canzoni, in parte cantate in italiano, altre in inglese, che scattano una. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

'Ulisse', la canzone che anticipa il nuovo album di The Niro - Esce venerdì 7 novembre sugli store digitali e in radio 'Ulisse', il singolo di Davide Combusti, in arte The Niro, estratto dal nuovo album di inediti, 'La Nascita', in arrivo il 14 novembre per ... ansa.it

