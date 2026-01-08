Sant' Agata Li Battiati stabilizzati 35 precari comunali

Nel corso dell'ultimo anno, il Comune di Sant'Agata Li Battiati ha stabilizzato 35 lavoratori precari comunali. Queste assunzioni a tempo indeterminato sono state rese possibili grazie a una corretta gestione delle risorse finanziarie, che ha permesso di mantenere l'equilibrio di bilancio e rispettare le scadenze previste per l’approvazione del bilancio di previsione. Un intervento volto a consolidare il personale e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Nel corso dell’ultimo anno il comune di Sant'Agata Li Batttiati ha effettuato 35 assunzioni a tempo indeterminato, rese possibili da una gestione delle risorse finanziarie che ha consentito di mantenere i conti in equilibrio e di approvare il bilancio di previsione nei termini previsti. Le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: 'Beer&Biker' Oktoberfest a Sant'Agata Li Battiati Leggi anche: Kickboxing, domenica a Sant’Agata Li Battiati si assegna il titolo italiano Titolo Italiano Wako Pro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meteo Sant'Agata Li Battiati - Previsioni a lungo termine - Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. ilmeteo.it Meteo Sant'Agata Li Battiati - Entrando nel dettaglio, avremo bel tempo e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. ilmeteo.it Bellissima serata al polo culturale di Sant’Agata li Battiati in occasione del concerto di Capodanno. Complimenti alla Catania Philarmonic Orchestra entusiasmante nell’esecuzione del programma ed al direttore Ruben Micieli! Grazie all’amministrazione comu - facebook.com facebook

