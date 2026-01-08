Sant' Agata Li Battiati stabilizzati 35 precari comunali

Da cataniatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'ultimo anno, il Comune di Sant'Agata Li Battiati ha stabilizzato 35 lavoratori precari comunali. Queste assunzioni a tempo indeterminato sono state rese possibili grazie a una corretta gestione delle risorse finanziarie, che ha permesso di mantenere l'equilibrio di bilancio e rispettare le scadenze previste per l’approvazione del bilancio di previsione. Un intervento volto a consolidare il personale e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Nel corso dell’ultimo anno il comune di Sant'Agata Li Batttiati ha effettuato 35 assunzioni a tempo indeterminato, rese possibili da una gestione delle risorse finanziarie che ha consentito di mantenere i conti in equilibrio e di approvare il bilancio di previsione nei termini previsti. Le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: 'Beer&Biker' Oktoberfest a Sant'Agata Li Battiati

Leggi anche: Kickboxing, domenica a Sant’Agata Li Battiati si assegna il titolo italiano Titolo Italiano Wako Pro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meteo Sant'Agata Li Battiati - Previsioni a lungo termine - Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. ilmeteo.it

Meteo Sant'Agata Li Battiati - Entrando nel dettaglio, avremo bel tempo e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. ilmeteo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.