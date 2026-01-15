Sant' Agata li Battiati servizio Amts ancora al palo | il sindaco Rubino incalza la Regione

In seguito ai ritardi nell’attivazione del servizio Amts a Sant’Agata li Battiati, il sindaco Marco Rubino ha richiesto un intervento tempestivo alla Regione. La riunione svolta ieri in Municipio ha coinvolto i rappresentanti tecnici e istituzionali per fare il punto sulla situazione e adottare eventuali misure per accelerare il processo. La questione rimane al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale, che monitora attentamente gli sviluppi.

Si è svolta ieri in Municipio a Sant'Agata li Battiati una riunione operativa tra il sindaco, Marco Rubino, e i vertici tecnici e istituzionali coinvolti nell'attivazione del servizio Amts per il collegamento strategico con Catania. Al centro dell'incontro, l'ennesimo stallo burocratico che.

