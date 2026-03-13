Elezioni ad Avellino D' Agostino FI | La settimana prossima il nome definitivo il centrodestra sarà unito su Laura Nargi

Il coordinatore provinciale di Forza Italia ha annunciato che la prossima settimana sarà ufficializzato il nome del candidato sindaco di Avellino e ha confermato che il centrodestra sarà unito sulla candidatura di Laura Nargi. Le dichiarazioni sono state fatte a margine del convegno intitolato

Il coordinatore provinciale di Forza Italia a margine del convegno sulla giustizia: «Piccole cose da smussare, ma ci siamo. Se non troviamo sintesi, andiamo per i fatti nostri» «Usciremo definitivamente con il nome che abbiamo già in qualche modo discusso fino adesso», ha detto D'Agostino, confermando che il nome sul tavolo è quello dell'uscente Laura Nargi. «Mi auguro che il centrodestra sia unito e non credo che ci siano problemi». Il principale ostacolo alla chiusura dell'accordo resta la questione dei simboli di partito. Fratelli d'Italia avrebbe chiesto di presentarsi con il proprio simbolo, una condizione su cui D'Agostino ha mostrato apertura ma anche flessibilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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