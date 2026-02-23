Centrodestra irpino unito per le Provinciali | D’Agostino punta sull’unità per le prossime amministrative

Il centrodestra irpino si presenta compatto alle elezioni provinciali a causa dell’impegno condiviso di rafforzare la presenza sui territori. D’Agostino punta sull’unità per le prossime amministrative, portando avanti una lista che rappresenta diverse forze del centrodestra locale. La scelta di unire le forze mira a ottenere una vittoria più convincente e a consolidare il ruolo della coalizione. La campagna elettorale si concentra sulla volontà di rafforzare la rappresentanza politica nella provincia.

Una lista forte, che dà rappresentanza a tutti i territori, composta da molti validi amministratori. Abbiamo lavorato nell’esclusivo interesse dei territori, salvaguardando l’unità della coalizione. Ci presentiamo con una lista competitiva, composta da candidati radicati e riconoscibili, con l’ambizione di raggiungere un ottimo risultato nell’interesse esclusivo delle nostre comunità. Nelle settimane che ci separano dal voto illustreremo la nostra proposta al corpo elettorale, proveremo, campanile per campanile, ad allargare la nostra capacità di rappresentanza. Con lo stesso spirito auspichiamo che il centrodestra, in tutte le sue componenti, possa ritrovarsi nei comuni chiamati al voto la prossima primavera a partire dalla città di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

D’Agostino: “Centrodestra forte ed unito, segnale per le amministrative”D’Agostino afferma che la compattezza del centrodestra irpino deriva dalla volontà di rafforzare la presenza politica locale.

Centrodestra Irpino: primo vertice unito verso le Amministrative 2026Il centrodestra irpino si riunisce per il primo vertice unito in vista delle amministrative 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Centrodestra verso il voto Uniti alle amministrative | Noi alternativa credibile.

Provinciali, D’Agostino: centrodestra forte ed unito, segnale anche per le amministrativeIl centrodestra irpino si presenta compatto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale con la lista Hirpinia Libera, un segnale importante che per un verso certifica una crescente capaci ... irpiniaoggi.it

Centrodestra unito verso le Provinciali: nasce la lista Centrodestra per l’IrpiniaIl Centrodestra serra le fila in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e annuncia una strategia unitaria sia per le elezioni provinciali sia per le amministrative del Comune di Avellino. È quanto ... irpiniaoggi.it

LabTv. . Il centrodestra serra le fila e si prepara al primo confronto in vista delle prossime sfide elettorali in provincia di Avellino. Per il consigliere regionale irpino in quota Forza Italia, Livio Petitto, nessun dubbio, sarà la sua coalizione ad eleggere il nuovo sin - facebook.com facebook