Presidio opposizioni contro la conferenza stampa di estrema destra su remigrazione alla Camera – Il video

Deputati di diversi schieramenti sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera per bloccare una conferenza stampa di estrema destra dedicata alla remigrazione. I parlamentari del Pd, M5S e Avs hanno occupato la stanza, impedendo che l’evento si svolgesse. La tensione è salita subito, con i manifestanti che hanno chiesto di mettere fine all’iniziativa. Nessun incidente grave, ma l’intervento ha fermato la presentazione prevista.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa della Camera per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Calenda litiga con Renzi, si intromette Casalino. L’accusa sull’Ucraina e la propaganda: «Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass» Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti. In agenda un incontro «chiarificatore» tra Salvini e l’ex generale .🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Camera Remigrazione

I deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera a Montecitorio e hanno occupato il luogo per bloccare una conferenza prevista alle 11:30.

La conferenza stampa sulla raccolta firme per una legge sulla Remigrazione, organizzata da un esponente della Lega e con rappresentanti di Casapound, si è trasformata in un caos.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Camera Remigrazione

Argomenti discussi: Dal testo base della destra sparisce il consenso; Ferdinando Bastianini in concerto: omaggio alla giornata per la vita; La destra contro il concetto di consenso; Niscemi, la frana non si ferma. Le opposizioni: Musumeci si dimetta e Meloni riferisca in aula.

Presidio opposizioni contro la conferenza stampa di estrema destra su remigrazione alla CameraDeputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa della Camera per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it

Occupazioni e 'Bella Ciao', le opposizioni contro Casapound alla Camera, annullate tutte l...AGI - Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. Poco prima della cancellazione di tutti gli eventi, la situazione er ... msn.com

IL COMITATO PER IL NUOVO OSPEDALE INVOCA LA COMPATTEZZA IN REGIONE Un nuovo ospedale in Martesana va fatto. E anche le opposizioni, in Consiglio regionale, devono votare a favore. Lo dice Mauro Mascherpa, presidente del Comitato per il n - facebook.com facebook