Presidio opposizioni contro la conferenza stampa di estrema destra su remigrazione alla Camera – Il video

30 gen 2026

Deputati di diversi schieramenti sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera per bloccare una conferenza stampa di estrema destra dedicata alla remigrazione. I parlamentari del Pd, M5S e Avs hanno occupato la stanza, impedendo che l’evento si svolgesse. La tensione è salita subito, con i manifestanti che hanno chiesto di mettere fine all’iniziativa. Nessun incidente grave, ma l’intervento ha fermato la presentazione prevista.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa della Camera per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Calenda litiga con Renzi, si intromette Casalino. L’accusa sull’Ucraina e la propaganda: «Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass» Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti. In agenda un incontro «chiarificatore» tra Salvini e l’ex generale .🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Conferenza estrema destra alla Camera, opposizioni occupano sala stampa: evento annullato. Casapound: “Atto mafioso, antifascismo malattia mentale”

I deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera a Montecitorio e hanno occupato il luogo per bloccare una conferenza prevista alle 11:30.

Camera, conferenza stampa su Remigrazione con Casapound interrotta da opposizioni, replica: "Atto mafioso, siamo liberi cittadini" - VIDEO

La conferenza stampa sulla raccolta firme per una legge sulla Remigrazione, organizzata da un esponente della Lega e con rappresentanti di Casapound, si è trasformata in un caos.

