Conferenza stampa di inizio anno Meloni alla Camera Ecco la Diretta

È iniziata presso l’Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento, già rinviato due volte, si sta svolgendo con qualche minuto di ritardo e sarà un’occasione per fare il punto sulle priorità del governo per il 2024. La diretta permette di seguire in tempo reale gli aggiornamenti e le dichiarazioni della Premier.

Si è aperta con qualche minuto di ritardo la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per la terza volta spostata a gennaio, e che è attualmente in corso nell'Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati. Un evento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare. Il discorso del presidente dell'ordine dei giornalisti Bartoli. Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, che ha esordito spiegando che "il 2025 è stato un anno molto difficile per i giornalisti.

Meloni in conferenza stampa, la diretta - Giorgia Meloni oggi presiede la conferenza stampa di inizio anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con ... lapresse.it

DIRETTA | La conferenza stampa di inizio anno di Meloni - La Presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti: dalla possibile liberazione di Trentini in Venezuela all'Ucraina, dalla Groenlandia e Trump agli "interni" ... dire.it

In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook

Domani ci sarà la conferenza stampa della presidente del Consiglio. Sarebbe bene che le fosse posta qualche domanda sulla recente riforma della Corte dei conti. Se servissero spunti, nell’articolo di oggi su @PagellaPolitica ho messo in fila le obiezioni più r x.com

