Stasera alle 20,45 al teatro di Novellara va in scena 'Le nostre donne', uno spettacolo scritto da Eric Assous. La rappresentazione vede protagonisti Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, sotto la regia di Alberto Giusta. La pièce sarà presentata nel contesto di una serata dedicata alla drammaturgia contemporanea italiana.

· Al teatro di Novellara stasera alle 20,45 è in programma ’Le nostre donne’ di Eric Assous, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, regia di Alberto Giusta. Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri) sono amici da trent’anni (nella foto). Un’amicizia vera e gioiosa. La loro vita professionale è un successo, il bilancio della loro vita privata un po’ meno. Una sera i tre amici si ritrovano a casa di Max per il loro consueto poker. Ma Simon arriverà con quasi un’ora di ritardo dando ai due amici una motivazione sconvolgente. · È invece annullato lo spettacolo previsto per stasera al teatro Ruggeri di Guastalla, dove doveva andare in scena Raoul Bova con ’Il nuotatore di Auschwitz’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sul palcoscenico ’Le nostre donne’. Luca Bizzarri in scena a Novellara

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