È stata registrata oggi, 26 marzo 2026, la seconda puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 28 marzo. La puntata vedrà la presenza di sei ospiti molto noti, confermati dalla produzione. I dettagli sui nomi degli artisti invitati non sono ancora stati diffusi. La trasmissione prosegue con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con momenti di intrattenimento e musica dal vivo.

Sono stati resi noti gli ospiti della seconda puntata del Serale di Amici 25. La registrazione si è tenuta oggi 26 marzo 2026 e la puntata andrà in onda sabato 28 Marzo 2026. Il talent di Maria De Filippi entra sempre più nel vivo e, oltre alla gara tra gli allievi, cresce l’attesa anche per la presenza degli ospiti annunciati per la seconda puntata. Ex di Amici diventa papà: l’annuncio social I giudici confermati del Serale. Anche per questa seconda puntata del Serale di Amici resta confermata la giuria già vista nella fase iniziale. In studio saranno presenti Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici Serale, registrazione 26 Marzo 2026: sei ospiti famosissimi

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