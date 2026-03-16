Amici anticipazioni registrazione 19 Marzo 2026 | ospiti giudici squadre e novità

Il Serale di Amici 25 sarà trasmesso su Canale 5 a partire da sabato 21 marzo 2026. La prima puntata non sarà in diretta ma sarà registrata giovedì 19 marzo. La puntata vedrà la partecipazione di ospiti, giudici e le diverse squadre coinvolte nel talent. La registrazione si svolgerà due giorni prima della messa in onda.

Il Serale di Amici 25 va in onda su Canale 5 con il primo appuntamento di sabato 21 marzo 2026. La puntata non sarà in diretta: verrà registrata giovedì 19 marzo. Inoltre, sui social ufficiali del programma, subito dopo la fine del pomeridiano del 15 marzo, è arrivata una conferma che cambia le regole del gioco. I giudici saranno quattro e, per il momento, il pubblico è chiamato a decifrare una serie di indizi. Ex allievo di Amici diventa papà per la prima volta Anticipazioni Amici: Serale al via il 21 marzo, ma prima c’è la registrazione. La prima puntata del Serale di Amici andrà in onda sabato 21 marzo su Canale 5. Tuttavia, come già nelle edizioni passate, non sarà una puntata in diretta: verrà registrata giovedì 19 marzo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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