Amici Serale registrazione 19 Marzo 2026 | giudici ospiti e un ruolo speciale

Il Serale di Amici 25 è iniziato con la registrazione del 19 marzo 2026, evento che ha visto la partecipazione di giudici, ospiti e un ruolo speciale. La puntata, registrata in quella data, sarà trasmessa sabato 21 marzo 2026. La registrazione ha coinvolto i vari protagonisti dello show e ha segnato l’apertura ufficiale della fase serale della competizione.

Il Serale di Amici 25 parte ufficialmente con la registrazione del 19 Marzo, che andrà in onda sabato 21 marzo 2026. Il talent di Maria De Filippi entra nella sua fase decisiva con squadre definite, quattro giudici ufficiali e una struttura che si prepara a coinvolgere il pubblico del prime time. Tra attese e curiosità, iniziano a delinearsi anche alcuni elementi chiave della prima puntata della fase finale. Polemiche per il nuovo regolamento del Serale 2026 I giudici del Serale di Amici 25. Per il Serale Amici 25 sono stati scelti quattro giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Una giuria composta da volti noti della televisione e dello spettacolo, chiamati a valutare le esibizioni degli allievi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici Serale, registrazione 19 Marzo 2026: giudici, ospiti e un ruolo speciale Articoli correlati Amici anticipazioni, registrazione 19 Marzo 2026: ospiti, giudici, squadre e novitàIl Serale di Amici 25 va in onda su Canale 5 con il primo appuntamento di sabato 21 marzo 2026. Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazioneOggi pomeriggio è stata registrata l'ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi in onda domenica 8 marzo. Amici 25 - La decisione di Anna Pettinelli Tutto quello che riguarda Amici Serale Temi più discussi: Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere; Il Serale ci aspetta sabato 21 marzo - Amici Clip | Witty TV; Serale Amici 2025, quando inizia, anticipazioni, giuria e direttore artistico; Amici 25, svelati finalmente i nomi dei giudici del Serale!. Amici, gli spoiler della prima puntata del Serale: in giuria anche Amadeus, un ruolo speciale per Alessandro Cattelan. Ospite AnnalisaIl Serale di Amici è pronto a partire: sabato 21 marzo 2026 su Canale 5 debutta la fase finale del talent, con la prima puntata che segna l’inizio della corsa verso la vittoria. leggo.it Serale Amici 25, spoiler prima registrazione 21 marzo: eliminati, Annalisa ospite e sfide tra le squadreOggi la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 25: ecco chi è stato eliminato, spoiler e anticipazioni. gay.it Anteprima SuperGuidaTV. Sabato inizia il serale di Amici, e tra gli ospiti ci saranno anche Pio e Amedeo #pioeamedeo #amici #mariadefilippi #seraleamici #fblifestyle - facebook.com facebook BUONGIORNO AMICI Oggi si registra la PRIMA PUNTATA del serale di #Amici25 Pronti a scoprire i primi DUE eliminati di questa puntata A questa sera x.com