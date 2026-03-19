Amici di Maria De Filippi anticipazioni Serale del 21 marzo | ospiti ed eliminato | SPOILER

Sabato 21 marzo 2026 si è tenuto il primo serale di Amici di Maria De Filippi, segnando l'inizio della seconda fase del talent su Canale 5. Durante la puntata sono stati presentati gli ospiti e annunciato l'eliminato della settimana. La trasmissione ha coinvolto concorrenti e pubblico, con momenti di spettacolo e sorprese lungo tutta la serata.

E’ arrivata la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 21 marzo 2026 la seconda fase del talent di Canale 5 prende ufficialmente il via. Lo studio è pronto, le squadre create, i professori accoppiati e i giudici stabiliti. Cosa accadrà? Quali saranno gli ospiti convocati per la prestigiosa prima serata? Quali talenti finiranno al ballottaggio e chi verrà eliminato? Ecco tutti gli spoiler e il racconto di cosa vedremo andare in onda nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto durante la registrazione odierna. Serale Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della prima puntata di sabato 21 marzo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale del 21 marzo: ospiti ed eliminato | SPOILER Articoli correlati Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata 8 marzo 2026: ospiti e news | Spoiler Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata 1 marzo 2026: ospiti e news | SpoilerOra che anche marzo ha preso il via la corsa si fa più serrata ad Amici di Maria De Filippi. Aggiornamenti e notizie su Amici di Maria De Filippi anticipazioni... Temi più discussi: Amici 25, al via il serale. Il mistero della giuria, la sfida con Canzonissima di Milly Carlucci; Amici di Maria De Filippi, svelati i quattro giudici; Amici verso il Serale, le anticipazioni della puntata di domenica 15 marzo 2026; Amici 25, scoppia il caos prima del Serale: la lite (furibonda) tra Plasma e Opi. Cos'è successo. Amici di Maria De Filippi, svelati i giudici tra conferme e clamorose new entry: ecco chi sonoGigi D'Alessio è stato ufficializzato direttamente da Maria De Filippi durante il concerto romano del cantautore ... affaritaliani.it Gigi D’Alessio giudice ad Amici 25: la sorpresa di Maria De FilippiMaria De Filippi sale sul palco del concerto di Gigi D'Alessio a Roma e gli consegna la maglia dorata: il cantante è nella giuria del Serale ... 105.net Amici 25, è la decisione di Maria De Filippi - facebook.com facebook