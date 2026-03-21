Serale di Amici 25 chi sono gli eliminati della prima puntata

Nella prima puntata del serale di Amici 25, andata in onda sabato 21 marzo, sono stati eliminati i primi concorrenti. Tra questi, Opi è stato il primo a dover lasciare il talent show. La puntata ha mostrato le performance dei concorrenti e le rispettive decisioni della giuria. Nessun altro eliminato è stato annunciato durante la prima serata.

Nella prima puntata del serale di Amici25 di sabato 21 marzo si assiste già alle prime eliminazioni. A dover lasciare il programma è Opi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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