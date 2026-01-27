Chi è Simone Galante nuovo allievo di Amici 25 | età origini fidanzata vita privata Instagram

Simone Galante è il nuovo allievo di Amici 25, inserito nella scuola per rafforzare la squadra di danza di Veronica Peparini. Di origine italiana, ha già attirato l’attenzione dei media e degli appassionati del programma. La sua vita privata, tra cui la fidanzata e il profilo Instagram, è al centro dell’interesse pubblico. Questo cambiamento rappresenta un nuovo equilibrio nel percorso del talent show.

Nuovi volti ed equilibri che continuano a cambiare nella scuola di "Amici 25". Dopo una serie di eliminazioni che hanno messo in difficoltà la squadra danza di Veronica Peparini, il daytime del 22 gennaio ha visto l’ingresso di due nuovi allievi chiamati a rafforzare il gruppo. In questo spazio.🔗 Leggi su Today.it

Simone Galante, chi è il nuovo allievo di Amici 25: età, fidanzato/ Ha già lavorato con Veronica Peparini?Simone Galante, chi è il nuovo allievo di Amici 25: dal lavoro con Claudio Baglioni al banco nella scuola di Maria De Filippi. ilsussidiario.net

Amici 25: chi è il nuovo ballerino Simone Galante (che ha già lavorato con Veronica Peparini)Le informazioni su Simone le possiamo reperire soprattutto dal suo profilo Instagram, dove l'artista si è raccontato pubblicando tanti video e foto delle sue esperienze personali e lavorative passate. cosmopolitan.com

Appena entrato nella scuola di Amici, Simone ha già scalato la classifica conquistando il primo posto e l’attenzione di Veronica Peparini - facebook.com facebook