Amici 25 chi è Caterina Lumina | curiosità su età dove è nata genitori e fidanzato

Caterina Lumina partecipa alla scena di Amici 25, portando con sé dettagli sulla sua vita personale. È una giovane cantautrice, nata in Italia, con una famiglia di origine sconosciuta. La sua età non è stata specificata, ma si conosce il nome dei genitori e il fatto che sia fidanzata. La partecipazione al talent rappresenta un passo importante per lei nel settore musicale.

Caterina Lumina protagonista ad Amici 25: età, dove è nata, genitori e fidanzato, tutto sulla giovane cantautrice. Caterina Lumina è una giovane cantautrice italiana diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a Amici 25 di Maria De Filippi. Attorno alla sua figura circolano diverse curiosità: di seguito le informazioni principali su età, luogo di nascita, genitori e fidanzato. Caterina Lumina, 22 anni, è una cantautrice con radici italiane ma con un percorso di crescita internazionale. Nata a Bergamo, si è trasferita da bambina a Minorca, dove vive tuttora insieme alla famiglia e ai suoi due cani. I genitori, entrambi italiani, gestiscono attività alberghiere sull’isola. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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