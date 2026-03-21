Amici 25 chi è Plasma | età nome reale e curiosità sulla sua vita privata

Plasma è uno dei concorrenti di Amici 25, un talent show musicale italiano. È un rapper proveniente da Genova e ha attirato l’attenzione per il suo percorso artistico. La sua età e il nome reale sono stati resi noti durante la trasmissione, mentre alcune curiosità sulla vita privata sono state condivise nel corso della trasmissione. Il suo nome è diventato uno dei più discussi tra i partecipanti.

Chi è Plasma, protagonista ad Amici 25: il rapper genovese che si sta facendo notare nel talent grazie al suo percorso musicale in crescita. Plasma è tra gli allievi di Amici 25, il talent show di Maria De Filippi che ogni anno porta alla ribalta giovani artisti. Dietro il suo nome d’arte si nasconde un rapper genovese già attivo nell’ambiente musicale. Ecco chi è e cosa sappiamo sul suo percorso, ancora in fase di crescita e tutto da seguire. Plasma 8003 è il nome d’arte con cui si presenta al pubblico Antonio Silvestri, rapper nato e cresciuto a Genova. Nonostante la giovane età, non è un volto completamente nuovo nel panorama musicale italiano, avendo già iniziato a costruire il proprio percorso tra pubblicazioni indipendenti e prime esperienze televisive. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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