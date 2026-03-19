Amici 25 anticipazioni prima puntata del serale | due alunni eliminati e due al ballottaggio

Le registrazioni della prima puntata del serale di Amici 25 si sono concluse e l'episodio sarà trasmesso sabato 21 marzo. Durante la puntata, due allievi sono stati eliminati mentre altri due sono finiti al ballottaggio finale. La puntata ha visto coinvolti diversi concorrenti che hanno affrontato le fasi decisive della competizione.

Si sono concluse le registrazioni della prima puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 21 marzo: ecco chi sono gli allievi eliminati e quelli finiti al ballottaggio finale. Oggi, 19 marzo 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 21 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews l'ospite musicale di questa puntata sarà Annalisa, che presenterà il suo nuovo singolo Canzone Estiva. Ospiti comici: Pio e Amedeo. Giudici e conduttori di Amici 25 Serale In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi: Amadeus Gigi D'Alessio Cristiano Malgioglio Elena D'Amario A completare il cast . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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