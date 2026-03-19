Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti di tre film in uscita nel 2026, sono diventati un duo di grande rilievo nel cinema. Recentemente, hanno condiviso il palco degli Oscar per consegnare il premio alla migliore regia, un momento che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La loro collaborazione e presenza congiunta segnano un inizio di anno molto intenso per entrambi.

Zendaya e Robert Pattinson sono saliti insieme, a sorpresa, sul palco degli Oscar per consegnare il premio alla migliore regia e, con quell’apparizione condivisa su uno dei palchi più importanti del cinema mondiale, hanno sancito l’inizio di un 2026 che li vedrà spesso uniti. I due attori sono, infatti, hanno in comune quasi tutti i film di cui sono protagonisti quest'anno, tutti piuttosto attesi e pronti a mostrare al pubblico nuove sfumature e sfaccettature artistiche, anche su personaggi già noti. Li vedremo prima complici e poi antagonisti, connessi oppure lontani; reciteranno in costume – interpretando personaggi di altre epoche e mondi –, ma innanzitutto saranno immersi nel nostro tempo in un film che analizza a fondo il caleidoscopico e complesso caos che circonda due innamorati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Zendaya e Robert Pattinson, con 3 film assieme in uscita, sono l'accoppiata d'oro del cinema 2026

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