Scuola Nottolini di Lammari Via libera in consiglio comunale alla mozione per l’ampliamento

Il Comune di Capannori ha approvato in consiglio comunale una mozione per l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari, evidenziando l’impegno a migliorare l’offerta formativa e le strutture educative del territorio.

Il Comune di Capannori guarda all’ampliamento delle scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari, dopo l’approvazione in consiglio comunale di una mozione presentata dal consigliere Antonio Cipriani (Pd). Nel documento si evidenzia come la struttura risalente al 1967, mostri evidenti limiti rispetto alle esigenze didattiche e organizzative attuali, diventata nel frattempo Istituto Comprensivo e unica scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale del territorio. In particolare l’aula magna, che ha la capienza di 80 posti, è divenuta ormai insufficiente per le esigenze dell’Istituto, così come gli spazi esterni, lo scantinato e alcuni laboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

