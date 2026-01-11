Via libera alla ciclabile Forte Chievo–Via Legnago | il progetto arriva in consiglio comunale
La giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova ciclabile che collegherà Forte Chievo a Via Legnago. Questa iniziativa, inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, mira a migliorare la rete ciclabile della città. Il progetto ora passa all’esame del consiglio comunale, segnando un passo importante verso una mobilità più sostenibile e condivisa.
La giunta comunale di Verona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico?economica della nuova ciclabile “Forte Chievo - Via Legnago”, uno degli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). Ora il documento passa al vaglio del consiglio comunale, la cui approvazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
