America’s Cup | pronto progetto per stazione a Bagnoli linea 2 della metro di Napoli

È stato completato il progetto della nuova stazione della linea 2 della metropolitana di Napoli, situata in via Nuova Agnano. La stazione si trova vicino all’ingresso del parco di Bagnoli, a breve distanza dal mare, dove si svolgeranno le attività della America’s Cup, tra cui la base e gli allenamenti delle barche. La realizzazione della fermata è prevista come parte delle opere di ampliamento della rete metropolitana.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ pronto il progetto della nuova stazione della Linea 2 della metropolitana di Napoli che porterà i passeggeri in via Nuova Agnano, a pochi passi dall’ ingresso del parco di Bagnoli che porta al mare dove ci sarà la base e gli allenamenti delle barche della Coppa America. Il progetto è stato elaborato da Rfi e sarà presto portato alla Cabina di Regia dell’America’s Cup a Roma. La nuova fermata dovrebbe aprire per il 2027 e sarà in Via Nuova Agnano, vicina alla scuola Gentileschi. Sarà, spiega l’Eav, “fra le località di servizio Bagnoli – Agnano Terme e Cavalleggeri Aosta e parte per l’America’s Cup per poi.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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