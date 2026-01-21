America' s Cup presentati i Team a Palazzo Reale a Napoli

A Palazzo Reale di Napoli è stata presentata la 38ª edizione dell’America’s Cup, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della vela. La competizione si svolgerà dal 10 luglio 2027 e vedrà la partecipazione di cinque team. L’evento rappresenta un momento importante per il panorama sportivo e nautico internazionale, confermando la tradizione e l’eccellenza della vela italiana e globale.

Nel teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli presentata la 38esima edizione dell’America’s Cup. La prima gara si disputerà il 10 luglio 2027 e a contendersi li trofeo cinque team. A rappresentare l’Italia ci sarà Luna Rossa. ” Un’occasione di crescita e sviluppo unica per la città. I lavori sono partiti, rispetteremo i tempi e ci faremo trovare pronti. Sono stati sbloccati lavori e bonifiche fermi da trenta anni”. Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi in una intervista a margine. Per il ministro dello Sport Andrea Abodi presente alla cerimonia inaugurale ” Siamo alla conferma di un impegno assunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

America's Cup Napoli, la presentazione dei team a Palazzo Reale: c'è la data ufficiale della prima regataA Napoli, il 10 luglio 2027, si terrà la prima delle due regate della Louis Vuitton America’s Cup, evento che aprirà ufficialmente la 38ª edizione di questa storica competizione velica.

America’s Cup 2027 a Napoli, quali team parteciperannoL'America’s Cup 2027 si terrà a Napoli, segnando per la prima volta in Italia questa prestigiosa competizione di vela.

AMERICA’S CUP 2027 A NAPOLI

Napoli spiega le vele verso l’America’s Cup: presentati i primi cinque team (Luna Rossa per l’Italia), si parte il 10 luglio 2027Assenti per ora gli Usa di American Magic, ma le trattative sono in corso e gli organizzatori sono fiduciosi in una loro possibile presenza. Il ministro Abodi guarda già alla prossima edizione. Mezzar ... milanofinanza.it

Presentata l’America’s Cup a Palazzo Reale di NapoliLa prima regata a Bagnoli si svolgerà il 10 luglio 2027. A Palazzo Reale sono stati presentati i cinque team in gara che si contenderanno la 38esima edizione ... 2anews.it

È una corsa contro il tempo. Il 31 gennaio scadono le iscrizioni della 38esima America's cup. Mercoledì 21 saranno presentati i team partecipanti: Emirates Team New Zealand, Italia (Luna Rossa), Svizzera (Tudor Team Alinghi), Gran Bretagna (Athena Racin - facebook.com facebook

