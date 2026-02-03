Ambiente il progetto ' Life milch' entra nelle scuole di Parma | l' esperienza della Fra Salimbene

Entrano nelle scuole di Parma le attività del progetto europeo Life Milch. La Fra Salimbene ha organizzato incontri e laboratori per sensibilizzare studenti e insegnanti sui temi ambientali legati alla produzione del latte. Le lezioni si sono svolte nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, coinvolgendo i ragazzi in discussioni pratiche e confronti diretti. L’obiettivo è far capire l’impatto delle scelte quotidiane sull’ambiente, puntando sulla partecipazione attiva dei giovani.

Nella aula di scienze è stato ricostruito un supermarket e gli alunni e le alunne sono stati guidati nella scelta di prodotti a basso contenuto di distruttori endocrini Nell'ambito del progetto europeo LIFE MILCH sono state organizzate e svolte delle attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Parma. Nel mese di gennaio 2026, in particolare il progetto ha coinvolto la scuola secondaria di primo grado Fra Salimbene. In accordo con la Dirigenza e il Dipartimento di Matematica e Scienze della scuola (di cui è referente la Prof.ssa Maria Chiara Montani), sono state organizzate delle attività laboratoriali con tutte le classi terze per un totale di circa 150 alunni e 10 docenti coinvolti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

