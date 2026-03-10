Servizi e ambiente installate due colonnine di ricarica per auto elettriche all' ufficio postale

Due nuove colonnine di ricarica per auto elettriche sono state installate presso l’ufficio postale di Ro Ferrarese. L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, mira a offrire un servizio più completo ai clienti che utilizzano veicoli elettrici. Le colonnine sono operative e disponibili per gli utenti che desiderano ricaricare i loro veicoli durante le operazioni postali.

Prosegue il progetto di miglioramento dell'Azienda sul territorio ferrarese. Plauso del sindaco Le nuove colonnine di ricarica a cura di Poste Italiane sono arrivate anche nell’ufficio postale di Ro Ferrarese. L’Azienda porta così la mobilità elettrica anche nei centri più piccoli, dove i servizi sono sempre meno diffusi e dove l’ufficio postale resta un punto di riferimento per la comunità. Tale iniziativa rientra nel progetto Polis che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. In questo quadro complessivo, Poste Italiane si è impegnata ad attivare entro il 2026 10mila punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick, con una significativa quota di Fast Dc da 50kW. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

