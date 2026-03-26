Ambiente installate 12 giare nelle scuole di Livorno per raccogliere l' acqua piovana

Nella scuola elementare Gramsci di Livorno sono state installate dodici giare per la raccolta dell’acqua piovana. Il progetto, promosso dal Rotary Club Livorno e intitolato “Acqua, una risorsa preziosa”, mira a coinvolgere gli studenti nell’apprendimento sull’uso sostenibile delle risorse idriche. Le giare si aggiungono ad altre iniziative rivolte alle scuole e agli spazi pubblici della città.

Alla scuola elementare Gramsci di Livorno ha preso il via il progetto del Rotary Club Livorno: “Acqua, una risorsa preziosa”, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’uso consapevole delle risorse idriche attraverso azioni concrete nelle scuole e negli spazi pubblici. Nell’ambito dell'iniziativa sono in fase di installazione 12 giare per la raccolta dell’acqua piovana in alcuni istituti della città. L’acqua raccolta sarà utilizzata per l’irrigazione di piccole aree verdi adiacenti ai plessi scolastici, offrendo così agli studenti un esempio tangibile di buone pratiche ambientali e di gestione virtuosa delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Ambiente, installate 12 giare nelle scuole di Livorno per raccogliere l'acqua piovana Articoli correlati Ambiente, installate giare nelle scuole di Livorno per raccogliere l'acqua piovanaAlla scuola elementare Gramsci di Livorno ha preso il via il progetto del Rotary Club Livorno: “Acqua, una risorsa preziosa”, con l’obiettivo di... Leggi anche: Servizi e ambiente, installate due colonnine di ricarica per auto elettriche all'ufficio postale