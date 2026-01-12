Julia Moling gattista in Alta Badia tra tramonti stellate e branchi di lupi | È la bellezza della montagna che ci fa uscire tutte le sere per andare al lavoro

Julia Moling, gattista in Alta Badia, dedica le sue serate alla cura delle piste tra tramonti, stelle e lupi. La sua giornata inizia presto e termina tardi, con orari impegnativi e notti in solitudine. La passione per la montagna e la responsabilità di un battipista da 11 tonnellate la spingono a vivere una stagione intensa, dall’inizio di novembre fino a metà aprile, immersa in un ambiente autentico e silenzioso.

Orari impossibili, le notti soli sulle piste, una stagione senza sosta dalla fine di novembre alla metà di aprile, e la responsabilità di un battipista da 11 tonnellate. Il lavoro del gattista raccontato da una delle poche donne ad averlo scelto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Julia, 21 anni, gattista sulle piste di Colfosco - Un lavoro che la appassiona fin da bambina, imparato accompagnando suo fratello e il suo ragazzo. rainews.it

