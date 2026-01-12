Julia Moling gattista in Alta Badia tra tramonti stellate e branchi di lupi | È la bellezza della montagna che ci fa uscire tutte le sere per andare al lavoro

Julia Moling, gattista in Alta Badia, dedica le sue serate alla cura delle piste tra tramonti, stelle e lupi. La sua giornata inizia presto e termina tardi, con orari impegnativi e notti in solitudine. La passione per la montagna e la responsabilità di un battipista da 11 tonnellate la spingono a vivere una stagione intensa, dall’inizio di novembre fino a metà aprile, immersa in un ambiente autentico e silenzioso.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.