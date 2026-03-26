Almanacco 26 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 26 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti, ricorrenze religiose e proverbi del giorno. Viene anche ricordata l’invenzione che ha avuto un impatto significativo sulla storia e vengono segnalati fatti e curiosità accaduti in questa data nel corso degli anni. L’obiettivo è offrire un quadro sintetico di ciò che è successo e di chi è nato in questa giornata.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 26 marzo, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Sant'Emanuele. Proverbio: "Quando Marzo va secco, il gran fa cesto e il lin capecchio". 1930 – Dal suo yacht Elettra ancorato a Genova, Guglielmo Marconi alle ore 11,03, accende le lampade del municipio di Sydney tramite un segnale radio 1937 – A Crystal City (Texas), viene eretta una statua in onore del personaggio... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Almanacco 26 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Articoli correlati Leggi anche: Almanacco | Giovedì 26 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Almanacco 26 febbraio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più... Una selezione di notizie su Almanacco 26 marzo Accadde oggi... Discussioni sull' argomento Almanacco | Giovedì 26 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco del 26 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 19 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Mercoledì 25 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. 26 Marzo: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 26 marzo è l’85º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e intenso, con una forte capacità di esprimere emozioni profonde e di lasciare un segno duraturo. Santo del giorno: Sa ... veronasera.it Buongiorno veronesi 25 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco - facebook.com facebook