Almanacco | Giovedì 26 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 26 marzo è il 85° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 280 giorni rimasti alla fine. In questa data si celebra il santo del giorno, Sant'Emanuele, e si ricorda il proverbio di marzo che avverte sui rischi di un marzo secco. Tra gli eventi storici di questa giornata, nel 1898 si registra la fondazione di una società a Torino.

Giovedì 26 Marzo è l'85° giorno del calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell'anno. 1930 – Dal suo yacht Elettra ancorato a Genova, Guglielmo Marconi alle ore 11,03, accende le lampade del municipio di Sydney tramite un segnale radio 1937 – A Crystal City (Texas), viene eretta una statua in onore del personaggio dei fumetti e dei cartoni animati Popeye (Braccio di Ferro) 1939 – Benito Mussolini in un discorso afferma: "Desideriamo che il mondo sia informato sui problemi italiani, essi hanno un nome: si chiamano Tunisi, Gibuti, Canale di Suez" 2012 - Per la prima volta un uomo (James Cameron) raggiunge, in solitaria,... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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