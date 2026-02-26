Almanacco 26 febbraio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 26 febbraio, 51° giorno del calendario gregoriano. Mancano 308 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Nestore. Proverbio: "La neve di febbraio è come lo strutto di Carnevale". 1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico; 1947 – In Jugoslavia il generale tedesco Alexander Löhr viene condannato a morte per... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

