Un regalo simbolico per l’8 marzo, un gesto semplice che doveva celebrare l’amore, si è trasformato in una storia surreale da mezzo milione di euro. A Carsoli, in Abruzzo, un uomo ha donato alla sua compagna un Gratta e Vinci come alternativa alla classica mimosa. Pochi istanti dopo, la fortuna ha bussato alla porta: il biglietto era vincente, per una cifra clamorosa. Ma invece di festeggiare insieme, la donna ha preso una decisione inaspettata, sparendo nel nulla con la vincita. Una vicenda che oggi solleva domande su fiducia, denaro e diritti. Tutto ha inizio davanti alla cassa del Bar Renato, nel centro commerciale di Carsoli. L’uomo, un operaio edile di origine rumena residente da anni in paese, acquista un Gratta e Vinci del tipo “ Color Puzzle ”, dal costo di cinque euro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un regalo per l’8 marzo si trasforma in una storia assurda che ha fatto il giro del web

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