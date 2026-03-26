All' univeristà d’Annunzio torna Strategy@Work 2026 | aziende in aula e studenti in azienda

All’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara riprende Strategy@Work 2026, un ciclo di incontri che comprende seminari e visite alle aziende. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Economia e si rivolge a studenti, professionisti e cittadini interessati alle tematiche aziendali. L’evento si svolge in diverse sessioni programmate nel corso dell’anno accademico.

Giunto alla terza edizione, riparte il ciclo di seminari e visite aziendali promosso dal dipartimento di economia e aperto a studenti, professionisti e cittadini Torna all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara Strategy@Work, il ciclo di seminari e visite aziendali promosso dal Dipartimento di Economia e aperto a studenti, professionisti e cittadini. Giunto alla terza edizione, il progetto – curato dalla professoressa Gilda Antonelli, delegata del rettore al placement – si propone di rafforzare il collegamento tra mondo accademico e imprese, attraverso incontri con manager e professionisti e momenti di formazione sul campo. Il programma 2026 si è aperto il 26 marzo con un seminario dedicato alla gestione delle risorse umane in azienda, con l’intervento di Cinzia Turli di Lazzaroni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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